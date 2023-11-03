Курс валют на 3 листопада: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 3 листопада. Вартість долара – 36,26 грн - це так само, як напередодні. Євро здорожчав аж на 44 коп. Злотий здорожчав на 13 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 36,26 грн (-2 коп.)

Курс євро

1 євро – 38,67 грн (+44 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 8,69 грн (+13 коп.).

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 37,00 - 37,60 грн

"Ощадбанк" – 37,80 - 37,80 грн

"ПУМБ" – 37,65 – 38,15 грн

"Укрсиббанк" - 37,10 – 37,65 грн

"Укрексімбанк" - 37,10 – 37,67 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 39,25 - 40,45 грн

"Ощадбанк" – 39,80 - 40,80 грн

"ПУМБ" – 39,70 - 39,70 грн

"Укрсиббанк" - 39,90 - 40,50 грн

"Укрексімбанк" - 39.15 - 40,05 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 8,55 - 9,10 грн

"Ощадбанк" – 8,30 - 9,10 грн

"ПУМБ" – 8,60 - 9,10 грн

"Райффайзен Банк" - 8,60 - 9,10 грн

В обмінниках долар продають у середньому за 37,75 грн. Купують за 37,64 грн. За євро в обмінниках пропонують 40,10 грн. Продають за 40,25 грн.

Як повідомлялося, українці значно зменшили грошові перекази з-за кордону. Приватні перекази до України за січень-серпень 2023 року впали на $700 млн або на 8%.

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