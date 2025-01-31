Курс валют на 3 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Валюта далі втрачає у ціні.

Національний банк встановив офіційний курс валют на понеділок, 3 лютого. Вартість долара опустилася на 10 коп. Євро втратив ще 18 коп. Злотий зменшився на 7 коп.

Про це повідомили в Нацбанку.

Курс долара

1 долар США – 41,72 (-10 коп.)

Курс євро

1 євро – 43,32 (-18 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,27 (-7 коп.)

Як повідомлялося, НБУ зробив прогноз щодо того, коли в Україні зростуть тарифи на комуналку. Прогноз побудований на припущенні щодо незмінності окремих тарифів на послуги ЖКГ (газ, опалення та постачання гарячої води) протягом 2025 року.

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