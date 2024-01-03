Курс валют на 3 січня: скільки коштують долар, євро і злотий

Долар зріс, в євро та злотий впали у ціні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 3 січня. Вартість долара – 38,08 - це на 7 коп. більше за курс попереднього дня. Євро тим часом втратив вж 28 коп., а злотий - 11 коп.
Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 37,61 грн (+25 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 41,72 грн (-28 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 9,55 грн (-11 коп.).
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 38,10 - 38,70 грн
- "Ощадбанк" – 38,40 - 38,95 грн
- "ПУМБ" – 38,00 – 38,95 грн
- "Укрсиббанк" - 38,00 – 38,90 грн
- "Укрексімбанк" - 38,15 – 38,85 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 42,00- 43,00 грн
- "Ощадбанк" – 42,40 - 43,30 грн
- "ПУМБ" – 42,00 - 42,80 грн
- "Укрсиббанк" - 42,00 - 43,10 грн
- "Укрексімбанк" - 42,20 - 43,00 грн
Курс злотого в банках
- "Ощадбанк" – 9,20 - 9,95 грн
- "ПУМБ" – 9,40 - 9,90 грн
- "Укрексімбанк" - 9,50 - 9,90 грн
Як повідомлялося, в Україні стане простіше розрахуватися карткою в магазині. Адже 1 січня набула чинності нова норма постанови уряду щодо обов'язку роздрібних торгівців встановлювати POS-термінали для безготівкових розрахунків.