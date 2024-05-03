Курс валют на 3 травня: скільки коштують долар, євро і злотий

НБУ знову знизив офіційний курс долара, а євро зросло у ціні.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 3 травня. Долар втратив у ціні 10 коп. Євро додав 1 коп., а польський злотий - 3 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 39,53 грн (-10 коп.)

Курс євро

1 євро – 42,30 грн (+1 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 9,77 грн (+3 коп.)

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 39,30-39,90 грн

"ПУМБ" – 39,50-39,99 грн

"Укрсиббанк" – 39,35-39,90 грн

"Укрексімбанк" – 39,35-39,95 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 41,95-42,95 грн

"ПУМБ" – 42,40-43,00 грн

"Укрсиббанк" – 42,05-42,95 грн

"Укрексімбанк" – 42,30-43,10 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,72-9,92 грн

"ПУМБ" – 9,40-9,90 грн

"Укрексімбанк" – 9,65-9,95 грн

Нагадаємо, банкір Тарас Лєсовий Курс дав прогноз щодо курсу валют після Великодня. Зокрема, з його слів долар навряд чи опуститься нижче 39 гривень.

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