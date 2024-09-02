Курс валют на 3 вересня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 3 вересня. Так, порівняно з понеділком, 2 вересня, долар додав у ціні, євро здешевшав, а злотий залишився без змін.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США – 41,09 (+4 коп.)

Курс євро

1 євро – 45,46 грн (-4 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,63 грн (0 коп.)

Нагадаємо, експертка назвала два фактори, які вплинуть на курс долара восени. У вересні долар орієнтовно коштуватиме 41,4–42,2 грн.

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