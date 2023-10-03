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Курс валют на 3 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Курс валют на 3 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий

НБУ встановив курс валют на 3 жовтня. / Фото: Associated Press

Євро стрімко здешевшав.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 3 жовтня. Вартість долара залишається стабільною від 21 липня 2022 року. Євро знизився ще на 23 коп. Злотий зменшився на 2 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс євро

  • 1 євро – 38,51 грн (-23 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 8,35 грн (-2 коп.).

Курс долара в банках

  • "ПриватБанк" – 37,25 - 37,85 грн
  • "Ощадбанк" – 37,45 - 38,20 грн
  • "Укрексімбанк" – 37,35 - 38,15 грн
  • "ПУМБ" – 37,50 – 38,20 грн
  • "Укрсиббанк" – 37,25 - 37,85 грн

Курс євро в банках

  • "ПриватБанк" – 39,75 - 40,75 грн
  • "Ощадбанк" – 40,00 - 41,00 грн
  • "Укрексімбанк" – 40,30 - 41,30 грн
  • "ПУМБ" – 40,75 – 39,75 - 40,75 грн
  • "Укрсиббанк" – 39,35 - 40,35 грн

Курс злотого в банках

  • "ПриватБанк" – 8,42 - 8,62 грн
  • "Ощадбанк" – 8,25 - 8,95 грн
  • "Укрексімбанк" – 8,40 - 8,85 грн
  • "ПУМБ" – 8,535 - 8,85 грн

В обмінниках долар купують у середньому за 37,80 грн. Продають за 38,60 грн. За євро в обмінниках пропонують 40,20 грн. Продають за 41,20 грн.

Нагадаємо, НБУ оголосив про перехід на керований гнучкий курс валют від 3 жовтня. Таким чином НБУ відмовляється від фіксованого курсу гривні. 

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Дата публікації
Перегляди
1126
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