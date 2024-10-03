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Курс валют на 3 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на 3 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на 3 жовтня. / Фото: pixabay.com

Долар далі зростає у ціні.

Національний банк встановив офіційний курс валют на четвер, 3 жовтня. Долар додав ще 3 коп. Євро залишився без змін. Злотий зменшився на 2 коп.

Про це йдеться на сайті Нацбанку. 

Курс долара

  • 1 долар США – 41,27 (+3 коп.)

Курс євро

  • 1 євро – 45,71 (+/-0 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 10,64 (-2 коп.)

Курс долара в банках

  • "ПриватБанк" – 40,90-41,50 грн
  • "Ощадбанк" -  41,00-41,55 грн
  • "ПУМБ" – 41,10-41,60 грн
  • "Укрсиббанк" – 41,00-41,50 грн
  • "Укрексімбанк" – 41,00-41,60 грн

Курс євро в банках

  • "ПриватБанк" – 45,25-46,25 грн
  • "Ощадбанк" - 45,55-46,50 грн
  • "ПУМБ" – 45,80-46,40 грн
  • "Укрсиббанк" – 45,40-46,30 грн
  • "Укрексімбанк" – 45,40-46,20 грн

Курс злотого в банках

  • "ПриватБанк" – 10,62-10,78 грн
  • "Ощадбанк" - 10,15-10,90 грн
  • "Укрексімбанк" - 10,50-10,80 грн
  • "ПУМБ" – 10,40-10,90 грн

Як повідомлялося, на українців чекають обмеження на перекази з "картки на картку". Згідно з інформацією Нацбанку, для переказів фізичних осіб "з картки на картку" буде встановлено ліміт у 150 000 грн на місяць. 

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