Курс валют на 3 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий

Долар далі зростає у ціні.
Національний банк встановив офіційний курс валют на четвер, 3 жовтня. Долар додав ще 3 коп. Євро залишився без змін. Злотий зменшився на 2 коп.
Про це йдеться на сайті Нацбанку.
Курс долара
- 1 долар США – 41,27 (+3 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 45,71 (+/-0 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,64 (-2 коп.)
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 40,90-41,50 грн
- "Ощадбанк" - 41,00-41,55 грн
- "ПУМБ" – 41,10-41,60 грн
- "Укрсиббанк" – 41,00-41,50 грн
- "Укрексімбанк" – 41,00-41,60 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 45,25-46,25 грн
- "Ощадбанк" - 45,55-46,50 грн
- "ПУМБ" – 45,80-46,40 грн
- "Укрсиббанк" – 45,40-46,30 грн
- "Укрексімбанк" – 45,40-46,20 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 10,62-10,78 грн
- "Ощадбанк" - 10,15-10,90 грн
- "Укрексімбанк" - 10,50-10,80 грн
- "ПУМБ" – 10,40-10,90 грн
Як повідомлялося, на українців чекають обмеження на перекази з "картки на картку". Згідно з інформацією Нацбанку, для переказів фізичних осіб "з картки на картку" буде встановлено ліміт у 150 000 грн на місяць.
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