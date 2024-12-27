Курс валют на 30 грудня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

НБУ встановив офіційний курс валют на понеділок, 30 грудня. Після вихідних долар і євро стрімко злетіли догори. Вартість злотого також зросла.

Про це повідомляється на сайті Національного банку.

Курс долара

1 долар США – 41,94 (+10 коп.)

Курс євро

1 євро – 43,74 (+24 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,22 (+2 коп.)

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський підписав закон, який відтерміновує підвищення податків для фізичних осіб-підприємців (ФОП) до 1 січня 2025 року. Скільки податків доведеться сплатити підприємцям у новому році – читайте у матеріалі ТСН.ua.

Зеленський підписав закон про підвищення податків

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