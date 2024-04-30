Курс валют на 30 квітня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 30 квітня. Долар зріс у ціні на 6 коп. Євро втратив 6 коп., а польський злотий додав 1 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 39,66 грн (+6 коп.)

Курс євро

1 євро – 42,49 грн (-6 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 9,82 грн (+1 коп.)

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 39,35-39,95 грн

"ПУМБ" – 39,50-39,99 грн

"Укрсиббанк" – 39,40-39,95 грн

"Укрексімбанк" – 39,35-39,95 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 42,00-43,00 грн

"ПУМБ" – 42,40-43,00 грн

"Укрсиббанк" – 42,10-43,00 грн

"Укрексімбанк" – 42,25-43,05 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,75-9,95 грн

"ПУМБ" – 9,40-9,90 грн

"Укрексімбанк" – 9,65-10,00 грн

Нагадаємо, нардеп Ярослав Железняк заявив, що держава зможе відстежувати всі транзакції українців шляхом запровадження національного кешбеку.

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