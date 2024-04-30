Курс валют на 30 квітня: скільки коштують долар, євро і злотий

Вартість долара зросла.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 30 квітня. Долар зріс у ціні на 6 коп. Євро втратив 6 коп., а польський злотий додав 1 коп.
Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 39,66 грн (+6 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 42,49 грн (-6 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 9,82 грн (+1 коп.)
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 39,35-39,95 грн
- "ПУМБ" – 39,50-39,99 грн
- "Укрсиббанк" – 39,40-39,95 грн
- "Укрексімбанк" – 39,35-39,95 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 42,00-43,00 грн
- "ПУМБ" – 42,40-43,00 грн
- "Укрсиббанк" – 42,10-43,00 грн
- "Укрексімбанк" – 42,25-43,05 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 9,75-9,95 грн
- "ПУМБ" – 9,40-9,90 грн
- "Укрексімбанк" – 9,65-10,00 грн
Нагадаємо, нардеп Ярослав Железняк заявив, що держава зможе відстежувати всі транзакції українців шляхом запровадження національного кешбеку.