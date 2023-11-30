Курс валют на 30 листопада: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 30 листопада. Вартість долара – 36,37 грн - це на 1 коп. більше за курс попереднього дня. Євро зріс на 16 коп. Злотий додав ще 7 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 36,37 грн (+1 коп.)

Курс євро

1 євро – 39,95 грн (+14 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 9,22 грн (+7 коп.).

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 36,85 - 37,35 грн

"Ощадбанк" – 37,10 - 37,70 грн

"ПУМБ" – 37,30 – 37,90 грн

"Укрсиббанк" - 37,00 – 37,50 грн

"Укрексімбанк" - 37,00 – 37,60 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 40,00 - 41,00 грн

"Ощадбанк" – 40,30 - 41,10 грн

"ПУМБ" – 40,50 - 41,20 грн

"Укрсиббанк" - 40,20 - 41,10 грн

"Укрексімбанк" - 40,65 - 41,35 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 8,99 - 9,50 грн

"Ощадбанк" – 8,30- 9,30 грн

"ПУМБ" – 9,00 - 9,55 грн

В обмінниках долар продають у середньому за 37,50 грн. Купують за 37,80 грн. За євро в обмінниках купують 40,45 грн. Продають за 41,55 грн.

Як повідомлялося, президент Асоціації фахівців із нерухомості Юрій Піта розповів, як зміняться ціни на оренду житла в Україні 2024 року.

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