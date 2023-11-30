Курс валют на 30 листопада: скільки коштують долар, євро і злотий

Євро сильно додав у ціні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 30 листопада. Вартість долара – 36,37 грн - це на 1 коп. більше за курс попереднього дня. Євро зріс на 16 коп. Злотий додав ще 7 коп.
Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 36,37 грн (+1 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 39,95 грн (+14 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 9,22 грн (+7 коп.).
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 36,85 - 37,35 грн
- "Ощадбанк" – 37,10 - 37,70 грн
- "ПУМБ" – 37,30 – 37,90 грн
- "Укрсиббанк" - 37,00 – 37,50 грн
- "Укрексімбанк" - 37,00 – 37,60 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 40,00 - 41,00 грн
- "Ощадбанк" – 40,30 - 41,10 грн
- "ПУМБ" – 40,50 - 41,20 грн
- "Укрсиббанк" - 40,20 - 41,10 грн
- "Укрексімбанк" - 40,65 - 41,35 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 8,99 - 9,50 грн
- "Ощадбанк" – 8,30- 9,30 грн
- "ПУМБ" – 9,00 - 9,55 грн
В обмінниках долар продають у середньому за 37,50 грн. Купують за 37,80 грн. За євро в обмінниках купують 40,45 грн. Продають за 41,55 грн.
Як повідомлялося, президент Асоціації фахівців із нерухомості Юрій Піта розповів, як зміняться ціни на оренду житла в Україні 2024 року.