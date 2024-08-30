Курс валют на 30 серпня: скільки коштують долар, євро і злотий

Євро стрімко здешевшав.
Національний банк України на 30 серпня встановив офіційний курс долара на рівні 41,19 грн. Він здешевшав на 6 копійок.
Про це повідомляє сайт НБУ.
Євро впав одразу на 17 копійок і коштує 45,7 грн. Офіційний курс польського злотого становить 10,65 грн.
- В обмінниках долар продають у середньому за 42 грн. Купують за 41,5 грн.
- За євро в обмінниках пропонують 46,1 грн. Продають за 45,95 грн.
Курс долара в банках
"ПриватБанк" – 40,85-41,40 грн
"ПУМБ" – 41,00-41,50 грн
"Укрсиббанк" – 41,05-41,65 грн
"Укрексімбанк" – 40,90-41,50 грн
Курс євро в банках
"ПриватБанк" – 45,50-46,50 грн
"ПУМБ" – 45,60-46,20 грн
"Укрсиббанк" – 45,15-46,15 грн
"Укрексімбанк" – 45,55-46,35 грн
Курс злотого в банках
"ПриватБанк" – 10,53-10,70 грн
"Ощадбанк" – 10,05-10,65 грн
"ПУМБ" – 10,20-10,70 грн
"Укрексімбанк" – 10,60-10,90 грн
Раніше експерт повідомив, що курс долара в Україні восени на міжбанку перебуватиме в межах коридору купівель/продажів 41,00-41,70 грн/дол, а на готівковому ринку - від 40,90 до 42 грн/дол.
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