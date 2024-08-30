Курс валют на 30 серпня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України на 30 серпня встановив офіційний курс долара на рівні 41,19 грн. Він здешевшав на 6 копійок.

Про це повідомляє сайт НБУ.

Євро впав одразу на 17 копійок і коштує 45,7 грн. Офіційний курс польського злотого становить 10,65 грн.

В обмінниках долар продають у середньому за 42 грн. Купують за 41,5 грн.

За євро в обмінниках пропонують 46,1 грн. Продають за 45,95 грн.

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 40,85-41,40 грн

"ПУМБ" – 41,00-41,50 грн

"Укрсиббанк" – 41,05-41,65 грн

"Укрексімбанк" – 40,90-41,50 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 45,50-46,50 грн

"ПУМБ" – 45,60-46,20 грн

"Укрсиббанк" – 45,15-46,15 грн

"Укрексімбанк" – 45,55-46,35 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,53-10,70 грн

"Ощадбанк" – 10,05-10,65 грн

"ПУМБ" – 10,20-10,70 грн

"Укрексімбанк" – 10,60-10,90 грн

Раніше експерт повідомив, що курс долара в Україні восени на міжбанку перебуватиме в межах коридору купівель/продажів 41,00-41,70 грн/дол, а на готівковому ринку - від 40,90 до 42 грн/дол.

Долар по 41, євро по 45! Чи зростатиме курс валют надалі?

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