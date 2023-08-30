Курс валют на 30 серпня: скільки коштують долар, євро та злотий

Долар не змінювався від 21 липня 2022 року.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 30 серпня. Вартість долара залишається стабільною від 21 липня 2022 року. Євро та злотий за добу зросли у ціні на 1 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс євро

1 євро – 39,51 грн (+1 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 8,83 грн (+1 коп.).

В обмінниках долар продають у середньому за 38,50 грн. Купують за 39,00 грн. За євро в обмінниках пропонують 41,50 грн. Продають за 42,00 грн.

Курс долара в банках:

"ПриватБанк" – 37,15 - 37,75 грн

"Ощадбанк" – 37,75 - 38,60 грн

"Укрексімбанк" - 37,35 - 38,15 грн

"ПУМБ" - 37,75 - 38,50 грн

Курс євро банках:

"ПриватБанк" – 40,50 - 41,50 грн

"Ощадбанк" – 40,90 - 41,90 грн

"Укрексімбанк" - 40,70 - 41,70 грн

"ПУМБ" - 40,75 - 41,75 грн

Курс злотого в банках:

"ПриватБанк" – 8,80 - 9,29 грн

"Ощадбанк" – 8,70 - 9,30 грн

"Укрексімбанк" - 8,90 - 9,35 грн

"ПУМБ" - 8,90 - 9,40 грн

Нагадаємо, від 2024-го українцям перерахують мінімалку. Так, від січня наступного року мінімальна зарплата становитиме 7100, а вже від липня - 8000 гривень.

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