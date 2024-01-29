Курс валют на 30 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 30 січня. Так, долар у порівнянні з попереднім банківським днем, зросте одразу на 10 копійок.

Про це свідчить інформація на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США – 37,88 грн (+10 коп.)

Курс євро

1 євро – 41 грн (-5 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 9,38 грн (+1 коп.).

До слова, раніше експерт розповів, чи очікувати суттєвих змін на валютному ринку у лютому 2024 року.

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