Курс валют на 30 січня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 30 січня. Вартість долара – 37,588 - на 10 коп. більше за курс напередодні. Євро тим часом впав на 5 коп., а злотий додав 1 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 37,88 грн (+10 коп.)

Курс євро

1 євро – 41,00 грн (-5 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 9,38 грн (+1 коп.).

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 37,65 - 38,25 грн

"Ощадбанк" – 37,75 - 38,30 грн

"ПУМБ" – 37,80 – 38,40 грн

"Укрсиббанк" - 37,65 - 38,25 грн

"Укрексімбанк" - 37,60 – 38,30 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 40,90 - 41,90 грн

"Ощадбанк" – 40,95 - 41,90 грн

"ПУМБ" – 41,30 - 42,00 грн

"Укрсиббанк" - 40,80 - 41,80 грн

"Укрексімбанк" - 41,15 - 41,95 грн

Курс злотого в банках

"Ощадбанк" – 9,05 - 9,65 грн

"ПУМБ" – 9,20 - 9,70 грн

"Укрексімбанк" - 9,15 - 9,55 грн

Як повідомлялося, в Україні долар після падіння пішов угору. Так, американська валюта знову почала дорожчати після того, як дешевшала майже три тижні.

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