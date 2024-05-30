Курс валют на 30 травня: скільки коштують долар, євро і злотий

Американський долар продовжує зростати далі.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 30 травня. Долар додав 9 коп. Євро втратив 5 коп. Польський злотий зменшився на 4 коп.
Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 40,48 грн (+9 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 43,92 грн (-5 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,30 грн (-4 коп.)
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 40,40-41,00 грн
- "ПУМБ" – 40,30-40,80 грн
- "Укрсиббанк" – 40,30-40,90 грн
- "Укрексімбанк" – 40,30-40,90 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 43,70-44,70 грн
- "ПУМБ" – 43,80-44,40 грн
- "Укрсиббанк" – 43,60-44,60 грн
- "Укрексімбанк" – 43,90-44,70 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 10,17-10,33 грн
- "ПУМБ" – 9,90-10,40 грн
- "Райффайзен Банк" – 9,40-10,40 грн
Як повідомлялося, курс долара в Україні продовжує зростати - гривня оновила історичний мінімум. В обмінниках вартість долара уже перетнула 41 гривню, а вартість євро наблизилась до 45 грн.
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