Курс валют на 30 вересня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс долара здешевшав.
Національний банк України на 30 вересня встановив офіційний курс долара на рівні 41,2 грн. Він здешевшав майже на 1 копійку.
Про це повідомив НБУ.
Євро коштує 45,95 грн. Офіційний курс польського злотого становить 10,75 грн.
- В обмінниках долар продають у середньому за 41,45 грн. Купують за 41,3 грн.
- За євро в обмінниках пропонують 46,25 грн. Продають за 46,4 грн.
Курс долара в банках
"ПриватБанк" – 40,85-41,45 грн
"Ощадбанк" - 41,00-41,50 грн
"ПУМБ" – 41,00-41,50 грн
"Укрсиббанк" – 40,90-41,50 грн
"Укрексімбанк" – 40,90-41,50 грн
Курс євро в банках
"ПриватБанк" – 45,40-46,40 грн
"Ощадбанк" - 45,55-46,50 грн
"ПУМБ" – 45,70-46,30 грн
"Укрсиббанк" – 45,65-46,55 грн
"Укрексімбанк" – 45,65-46,45 грн
Курс злотого в банках
"ПриватБанк" – 10,73-10,89 грн
"Укрексімбанк" - 10,70-11,00 грн
"ПУМБ" – 10,30-10,80 грн
Що буде з курсом поточного тижня, який є перехідним між вереснем і жовтнем, що наразі краще: євро, долар, чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.