Курс валют на 30 вересня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України на 30 вересня встановив офіційний курс долара на рівні 41,2 грн. Він здешевшав майже на 1 копійку.

Про це повідомив НБУ.

Євро коштує 45,95 грн. Офіційний курс польського злотого становить 10,75 грн.

В обмінниках долар продають у середньому за 41,45 грн. Купують за 41,3 грн.

За євро в обмінниках пропонують 46,25 грн. Продають за 46,4 грн.

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 40,85-41,45 грн

"Ощадбанк" - 41,00-41,50 грн

"ПУМБ" – 41,00-41,50 грн

"Укрсиббанк" – 40,90-41,50 грн

"Укрексімбанк" – 40,90-41,50 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 45,40-46,40 грн

"Ощадбанк" - 45,55-46,50 грн

"ПУМБ" – 45,70-46,30 грн

"Укрсиббанк" – 45,65-46,55 грн

"Укрексімбанк" – 45,65-46,45 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,73-10,89 грн

"Укрексімбанк" - 10,70-11,00 грн

"ПУМБ" – 10,30-10,80 грн

Що буде з курсом поточного тижня, який є перехідним між вереснем і жовтнем, що наразі краще: євро, долар, чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

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