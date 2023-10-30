Курс валют на 30 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 30 жовтня. Вартість долара – 36,42 грн - це на 8 коп. менше, ніж у вихідні. Євро впав аж на 7 коп. Злотий зменшився на 3 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 36,42 грн (-8 коп.)

Курс євро

1 євро – 38,39 грн (-7 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 8,57 грн (-3 коп.).

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 37,10 - 37,70 грн

"Ощадбанк" – 37,50 - 38,00 грн

"ПУМБ" – 37,55 – 38,05 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 39,40 - 40,40 грн

"Ощадбанк" – 39,85 - 40,80 грн

"ПУМБ" – 39,90 - 40,50 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 8,50 - 9,00 грн

"Ощадбанк" – 8,20 - 9,00 грн

"ПУМБ" – 8,60 - 9,10 грн

В обмінниках долар продають у середньому за 38,40 грн. Купують за 37,70 грн. За євро в обмінниках пропонують 40,10 грн. Продають за 40,80 грн.

Як повідомлялося, курс валют в Україні залишається відносно стабільним. Експерти кажуть, що долар подешевшав і "заснув". Головною новиною минулого тижня стало чергове зменшення НБУ облікової ставки, тобто відсотка під який Нацбанк позичає гроші комерційним банкам. Ставку було знижено з 20% відразу на 4%, до 16% річних.

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