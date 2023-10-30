Курс валют на 30 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий

Після вихідних валюта здешевшала.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 30 жовтня. Вартість долара – 36,42 грн - це на 8 коп. менше, ніж у вихідні. Євро впав аж на 7 коп. Злотий зменшився на 3 коп.
Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 36,42 грн (-8 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 38,39 грн (-7 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 8,57 грн (-3 коп.).
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 37,10 - 37,70 грн
- "Ощадбанк" – 37,50 - 38,00 грн
- "ПУМБ" – 37,55 – 38,05 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 39,40 - 40,40 грн
- "Ощадбанк" – 39,85 - 40,80 грн
- "ПУМБ" – 39,90 - 40,50 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 8,50 - 9,00 грн
- "Ощадбанк" – 8,20 - 9,00 грн
- "ПУМБ" – 8,60 - 9,10 грн
В обмінниках долар продають у середньому за 38,40 грн. Купують за 37,70 грн. За євро в обмінниках пропонують 40,10 грн. Продають за 40,80 грн.
Як повідомлялося, курс валют в Україні залишається відносно стабільним. Експерти кажуть, що долар подешевшав і "заснув". Головною новиною минулого тижня стало чергове зменшення НБУ облікової ставки, тобто відсотка під який Нацбанк позичає гроші комерційним банкам. Ставку було знижено з 20% відразу на 4%, до 16% річних.
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