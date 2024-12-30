Курс валют на 31 грудня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Перед Новим роком вартість валюти суттєво зросла.
Нацбанк встановив офіційний курс валют на вівторок, 31 грудня. В останній день року долар, євро і злотий стрімко злетіли догори.
Про це повідомляється на сайті НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 42,03 (+11 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 43,92 (+18 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,29 (+7 коп.)
Нагадаємо, директор інвесткомпанії Dragon Capital Томаш Фіала оцінив, чи може долар зрости до 46-47 грн вже наступного року. Зокрема, з його слів, НБУ вигідно тримати курс достатньо стабільним.