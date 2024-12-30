Курс валют на 31 грудня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Нацбанк встановив офіційний курс валют на вівторок, 31 грудня. В останній день року долар, євро і злотий стрімко злетіли догори.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США – 42,03 (+11 коп.)

Курс євро

1 євро – 43,92 (+18 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,29 (+7 коп.)

Нагадаємо, директор інвесткомпанії Dragon Capital Томаш Фіала оцінив, чи може долар зрости до 46-47 грн вже наступного року. Зокрема, з його слів, НБУ вигідно тримати курс достатньо стабільним.

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