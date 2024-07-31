Курс валют на 31 липня: скільки коштують долар, євро і злотий

Долар здешевшав, а курс євро зріс.
Національний банк України на 31 липня встановив офіційний курс долара на рівні 41,02 грн. Він здешевшав на 2 копійки.
Про це повідомив НБУ.
Євро тим часом підвищився на 1 копійку і коштує 44,41 грн. Офіційний курс польського злотого становить 10,36 грн.
- В обмінниках долар продають у середньому за 41,4 грн. Купують за 41,2 грн.
- За євро в обмінниках пропонують 45,05 грн. Продають за 44,7 грн.
Курс долара в банках
"ПриватБанк" – 40, 70-41,30 грн
"ПУМБ" – 40,80-41,30 грн
"Укрсиббанк" – 41,00-41,55 грн
"Укрексімбанк" – 40,75-41,35 грн
Курс євро в банках
"ПриватБанк" – 43,95-44,95 грн
"ПУМБ" – 44,10-44,70 грн
"Укрсиббанк" – 44,30-41,30 грн
"Укрексімбанк" – 44,20-45,00 грн
Курс злотого в банках
"ПриватБанк" – 10,27-10,43 грн
"ПУМБ" – 10,10-10,50 грн
"Укрексімбанк" – 10,30-10,60 грн
Раніше повідомлялося, що під кінець липня гривня знову почала зміцнюватися і досить упевнено: стійкий низхідний тренд на безготівковому і готівковому ринках тривав увесь минулий тиждень.