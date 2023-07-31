Категорія
Гроші
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Курс валют на 31 липня: скільки коштують долар, євро та злотий

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
1327
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Курс валют на 31 липня: скільки коштують долар, євро та злотий

НБУ встановив офіційний курс валют на 31 липня. / Фото: УНІАН

Курси євро та злотого в останній день липня знизилися.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 31 липня. Вартість долара не змінилася від 21 липня 2022 року. Євро впав на 47 коп. Злотий зменшився на 7 коп.

Про це повідомляє Нацбанк.

Курс долара

  • 1 долар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс євро

  • 1 євро – 40,25 грн (+5 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 9,12 грн (+2 коп.).

В обмінниках долар продають у середньому за 36,70 грн. Купують за 37,50 грн. За євро в обмінниках пропонують 40,80 грн. Продають за 41,70 грн.

Курс долара в банках:

  • "ПриватБанк" – 36,95 - 37,55 грн
  • "Ощадбанк" – 36,80 - 37,80 грн
  • "Укрексімбанк" - 36,80 - 37,70 грн
  • ПУМБ – 36,25 - 38,00 грн

Курс євро в банках:

  • "ПриватБанк" – 40,95 - 41,95 грн
  • "Ощадбанк" – 40,90 - 41,90 грн
  • ПУМБ – 41,25 - 42,25 грн

Курс злотого в банках:

  • "ПриватБанк" – 8,90 - 9,20 грн
  • "Ощадбанк" – 9,35 - 9,35 грн
  • "Укрексімбанк" - 8,40 - 9,40 грн
  • ПУМБ – 9,10 - 9,55 грн

Нагадаємо, курс валют в Україні демонструє зростання: долар "пішов на зліт" Головною новиною тижня, що минув, стало зменшення 27 липня Національним банком облікової ставки на 3%, з 25% до 22% річних. 

Читайте також: 

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1327
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація