Курс валют на 31 серпня: скільки коштують долар, євро та злотий

В останній день літа євро рвонув догори.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 31 серпня. Вартість долара залишається стабільною від 21 липня 2022 року. Євро за добу зріс аж на 28 коп. Злотий додав у ціні 6 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс євро

1 євро – 39,79 грн (+28 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 8,89 грн (+6 коп.).

В обмінниках долар продають у середньому за 38,50 грн. Купують за 39,00 грн. За євро в обмінниках пропонують 41,50 грн. Продають за 42,00 грн.

Курс долара в банках:

"ПриватБанк" – 37,30 - 37,90 грн

"Ощадбанк" – 37,50 - 38,45 грн

"Укрексімбанк" - 37,30 - 38,10 грн

"ПУМБ" - 37,50 - 38,25 грн

Курс євро банках:

"ПриватБанк" – 40,50 - 41,50 грн

"Ощадбанк" – 40,60 - 41,60 грн

"Укрексімбанк" - 40,80 - 41,80 грн

"ПУМБ" - 40,50 - 41,50 грн

Курс злотого в банках:

"ПриватБанк" – 8,77 - 9,21 грн

"Ощадбанк" – 8,60 - 9,30 грн

"Укрексімбанк" - 8,95 - 9,35 грн

"ПУМБ" - 8,80 - 9,30 грн

Нагадаємо, НБУ пом'якшив валютні обмеження для українців. Так, Нацбанк збільшить щомісячний ліміт на купівлю населенням безготівкової іноземної валюти зі 100 тис.грн до 200 тис.грн.

Читайте також: