Курс валют на 31 січня: скільки коштують долар, євро і злотий

В останній день місяця долар втратив у ціні, а євро навпаки - зріс.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 31 січня. Вартість долара – 37,87 - на 1 коп. менше за курс напередодні. Євро тим часом зріс на 8 коп., а злотий додав 3 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 37,87 грн (- 1 коп.)

Курс євро

1 євро – 41,08 грн (+8 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 9,41 грн (+3 коп.).

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 37,65 - 38,25 грн

"Ощадбанк" – 37,80 - 38,25 грн

"ПУМБ" – 37,80 – 38,40 грн

"Укрсиббанк" - 37,75 - 38,30 грн

"Укрексімбанк" - 37,60 – 38,30 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 40,90 - 41,90 грн

"Ощадбанк" – 40,90 - 41,85 грн

"ПУМБ" – 41,30 - 42,00 грн

"Укрсиббанк" - 40,75 - 41,75 грн

"Укрексімбанк" - 41,10 - 41,90 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,32 - 9,70 грн

"Ощадбанк" – 9,05 - 9,65 грн

"ПУМБ" – 9,20 - 9,70 грн

"Укрексімбанк" - 9,15 - 9,55 грн

Як повідомлялося, американська валюта знову почала дорожчати після того, як дешевшала майже три тижні. Купувати чи продавати валюту - що радять фахівці.

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