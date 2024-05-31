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Курс валют на 31 травня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на 31 травня: скільки коштують долар, євро і злотий

Нацбанк встановив курс валют на 31 травня 2024-го / Фото: УНІАН

Долар далі зростає.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 31 травня. Долар додав ще 2 коп. Євро втратив 11 коп. Польський злотий зменшився на 7 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США – 40,50 грн (+2 коп.)

Курс євро

  • 1 євро – 43,81 грн (-11 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 10,23 грн (-7 коп.)

Курс долара в банках

  • "ПриватБанк" – 40,40-41,00 грн
  • "ПУМБ" – 40,50-40,99 грн
  • "Укрсиббанк" – 40,30-41,00 грн
  • "Укрексімбанк" – 40,35-40,95 грн

Курс євро в банках

  • "ПриватБанк" – 43,60-44,60 грн
  • "ПУМБ" – 43,90-44,50 грн
  • "Укрсиббанк" – 43,50-44,50 грн
  • "Укрексімбанк" – 43,75-44,55 грн

Курс злотого в банках

  • "ПриватБанк" – 10,25-10,42 грн
  • "ПУМБ" – 10,00-10,50 грн
  • "Райффайзен Банк" – 9,50-10,50 грн

Нагадаємо, коли Національний банк на початку травня оголосив масштабну валютну лібералізацію, було очікувано, що вона вплине на валютний ринок. Керівник аналітичного напряму мережі "АНТС" Ілля Несходовський порадив, чи варто купувати валюту. Зокрема, він вважає стрімке здорожчання долара ситуативним. 

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