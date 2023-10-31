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Курс валют на 31 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на 31 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий

НБУ встановив офіційний курс валют на 31 жовтня / Фото: pixabay.com

Долар здешевшав.

Національний банк України на 31 жовтня встановив офіційний курс долара на рівні 36,36 грн. Він здешевшав на 6 копійок.

Про це повідомляє НБУ.

Євро коштує 38,56 грн.  Офіційний курс польського злотого становить 8,65 грн.

  • В обмінниках долар продають у середньому за 37,6 грн. Купують за 37,8 грн.
  • За євро в обмінниках пропонують 40,2 грн. Продають за 40,6 грн.

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 37,00 - 37,60 грн
"Ощадбанк" – 37,40 - 38,00 грн
"ПУМБ" – 37,65 – 38,15 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 39,40 - 40,40 грн
"Ощадбанк" – 39,85 - 40,80 грн
"ПУМБ" – 39,90 - 40,50 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 8,50 - 9,00 грн
"Ощадбанк" – 8,20 - 9,00 грн
"ПУМБ" – 8,60 - 9,10 грн

Нагадаємо, аналітики компанії Dragon Capital покращили прогноз щодо валютного курсу. Більше про це читайте у новині.

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