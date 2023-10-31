Курс валют на 31 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий

Долар здешевшав.
Національний банк України на 31 жовтня встановив офіційний курс долара на рівні 36,36 грн. Він здешевшав на 6 копійок.
Про це повідомляє НБУ.
Євро коштує 38,56 грн. Офіційний курс польського злотого становить 8,65 грн.
- В обмінниках долар продають у середньому за 37,6 грн. Купують за 37,8 грн.
- За євро в обмінниках пропонують 40,2 грн. Продають за 40,6 грн.
Курс долара в банках
"ПриватБанк" – 37,00 - 37,60 грн
"Ощадбанк" – 37,40 - 38,00 грн
"ПУМБ" – 37,65 – 38,15 грн
Курс євро в банках
"ПриватБанк" – 39,40 - 40,40 грн
"Ощадбанк" – 39,85 - 40,80 грн
"ПУМБ" – 39,90 - 40,50 грн
Курс злотого в банках
"ПриватБанк" – 8,50 - 9,00 грн
"Ощадбанк" – 8,20 - 9,00 грн
"ПУМБ" – 8,60 - 9,10 грн
Нагадаємо, аналітики компанії Dragon Capital покращили прогноз щодо валютного курсу. Більше про це читайте у новині.
Читайте також: