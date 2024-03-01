Курс валют на 4 березня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Усі три валюти в понеділок додадуть у ціні.

Нацбанк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 4 березня. Так, порівняно з попереднім банківським днем, п’ятницею, долар, євро та злотий здорожчають.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США – 38,15 (+11 коп.)

Курс євро

1 євро – 41,26 (+6 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 9,55 (+2 коп.).

Зауважимо, тренд на здорожчання долара, схоже, стає постійним, незважаючи на періодичні підвищення і зниження курсу. Фінансові аналітики вважають, що така тенденція продовжиться через кілька чинників, які дедалі більше впливатимуть на девальвацію гривні.

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