Курс валют на 4 березня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Усі три валюти в понеділок додадуть у ціні.
Нацбанк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 4 березня. Так, порівняно з попереднім банківським днем, п’ятницею, долар, євро та злотий здорожчають.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США – 38,15 (+11 коп.)
Курс євро
1 євро – 41,26 (+6 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий – 9,55 (+2 коп.).
Зауважимо, тренд на здорожчання долара, схоже, стає постійним, незважаючи на періодичні підвищення і зниження курсу. Фінансові аналітики вважають, що така тенденція продовжиться через кілька чинників, які дедалі більше впливатимуть на девальвацію гривні.
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