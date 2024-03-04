Курс валют на 4 березня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України на 4 березня встановив офіційний курс долара на рівні 38,15 грн. Він здорожчав на 11 копійок.

Про це повідомляє НБУ.

Євро здорожчав на 6 копійок і коштує 41,26 грн.

Офіційний курс польського злотого становить 9,55 грн.

В обмінниках долар продають у середньому за 39 грн. Купують за 38,2 грн.

За євро в обмінниках пропонують 41,8 грн. Продають за 42,5 грн.

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 38,00 - 38,60 грн

"Ощадбанк" – 38,10 - 38,65 грн

"ПУМБ" – 38,00 - 38,50 грн

"Укрсиббанк" – 37,29 - 38,05 грн

"Укрексімбанк" – 37,95 - 38,55 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 40,90 - 41,90 грн

"Ощадбанк" – 41,25 - 42,10 грн

"ПУМБ" – 41,20 - 41,80 грн

"Укрсиббанк" – 40,39 - 41,21 грн

"Укрексімбанк" – 41,15 - 41,95 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,52 - 9,80 грн

"Ощадбанк" – 9,25 - 9,80 грн

"ПУМБ" – 9,40 - 9,80 грн

"Укрексімбанк" – 9,35 - 9,75 грн

Що очікувати поточного тижня, чи варто вкладати кошти у валюту, що вигідніше: євро, долар, чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

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