Курс валют на 4 березня: скільки коштують долар, євро і злотий

Валюта здорожчала після вихідних.
Національний банк України на 4 березня встановив офіційний курс долара на рівні 38,15 грн. Він здорожчав на 11 копійок.
Про це повідомляє НБУ.
Євро здорожчав на 6 копійок і коштує 41,26 грн.
Офіційний курс польського злотого становить 9,55 грн.
- В обмінниках долар продають у середньому за 39 грн. Купують за 38,2 грн.
- За євро в обмінниках пропонують 41,8 грн. Продають за 42,5 грн.
Курс долара в банках
"ПриватБанк" – 38,00 - 38,60 грн
"Ощадбанк" – 38,10 - 38,65 грн
"ПУМБ" – 38,00 - 38,50 грн
"Укрсиббанк" – 37,29 - 38,05 грн
"Укрексімбанк" – 37,95 - 38,55 грн
Курс євро в банках
"ПриватБанк" – 40,90 - 41,90 грн
"Ощадбанк" – 41,25 - 42,10 грн
"ПУМБ" – 41,20 - 41,80 грн
"Укрсиббанк" – 40,39 - 41,21 грн
"Укрексімбанк" – 41,15 - 41,95 грн
Курс злотого в банках
"ПриватБанк" – 9,52 - 9,80 грн
"Ощадбанк" – 9,25 - 9,80 грн
"ПУМБ" – 9,40 - 9,80 грн
"Укрексімбанк" – 9,35 - 9,75 грн
Що очікувати поточного тижня, чи варто вкладати кошти у валюту, що вигідніше: євро, долар, чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.
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