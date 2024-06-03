Курс валют на 4 червня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Американська валюта піде трішки на спад.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на 4 червня. Так, усі три основні валюти – долар, євро та злотий – втратять у ціні кілька копійок.
Про це повідомляється на сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США – 40,48 грн (-5 коп);
Курс євро
1 євро – 43,89 грн (-9 коп.);
Курс злотого
1 польський злотий – 10,31 грн (-6 коп.).
Нагадаємо, останнім часом спостерігався стрімкий ріст курсу долара. Однак керівник аналітичного напряму мережі "АНТС" Ілля Несходовський вважає таке здорожчання долара ситуативним, і порадив купувати валюту лише за крайньої потреби.
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