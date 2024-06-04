Курс валют на 4 червня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 4 червня. Долар втратив у ціні 5 коп. Євро - 9 коп. Польський злотий зменшився на 6 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 40,48 грн (-5 коп.)

Курс євро

1 євро – 43,89 грн (-9 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,31 грн (-6 коп.)

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 40,45-41,05 грн

"ПУМБ" – 40,50-40,99 грн

"Укрсиббанк" – 40,40-41,10 грн

"Укрексімбанк" – 40,45-41,05 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 43,70-44,70 грн

"ПУМБ" – 43,90-44,50 грн

"Укрсиббанк" – 43,75-44,75 грн

"Укрексімбанк" – 44,00-44,80 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,22-10,38 грн

"ПУМБ" – 9,90-10,40 грн

"Райффайзен Банк" – 9,50-10,50 грн

Нагадаємо, в Україні здешевлення гривні набирає обертів - подолано рубіж у 41 грн. Нацбанк не поспішає зупинити цей процес валютними продажами безготівки на міжбанківському ринку.

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