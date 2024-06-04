Курс валют на 4 червня: скільки коштують долар, євро і злотий

Валюта втратила у ціні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 4 червня. Долар втратив у ціні 5 коп. Євро - 9 коп. Польський злотий зменшився на 6 коп.
Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 40,48 грн (-5 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 43,89 грн (-9 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,31 грн (-6 коп.)
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 40,45-41,05 грн
- "ПУМБ" – 40,50-40,99 грн
- "Укрсиббанк" – 40,40-41,10 грн
- "Укрексімбанк" – 40,45-41,05 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 43,70-44,70 грн
- "ПУМБ" – 43,90-44,50 грн
- "Укрсиббанк" – 43,75-44,75 грн
- "Укрексімбанк" – 44,00-44,80 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 10,22-10,38 грн
- "ПУМБ" – 9,90-10,40 грн
- "Райффайзен Банк" – 9,50-10,50 грн
Нагадаємо, в Україні здешевлення гривні набирає обертів - подолано рубіж у 41 грн. Нацбанк не поспішає зупинити цей процес валютними продажами безготівки на міжбанківському ринку.