Курс валют на 4 квітня: скільки коштують долар, євро і злотий

Долар і євро втратили у ціні.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 4 квітня. Вартість долара на 13 коп. менша за курс попереднього дня. Євро втратив у ціні 1 коп., а польський злотий - залишився без змін.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 39,19 грн (-13 коп.)

Курс євро

1 євро – 42,26 грн (- 1коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 9,83 грн (0 коп.).

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 38,90 - 39,50 грн

"ПУМБ" – 39,10 - 39,60 грн

"Укрсиббанк" – 38,90 - 39,50 грн

"Укрексімбанк" – 39,05 - 39,65 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 41,95 - 42,95 грн

"ПУМБ" – 42,20 - 42,80 грн

"Укрсиббанк" – 41,75 - 42,75 грн

"Укрексімбанк" – 42,30 - 43,10 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,74 - 9,93 грн

"ПУМБ" – 9,50 - 9,95 грн

"Укрексімбанк" – 9,70 - 10,00 грн

Як повідомлялося, українцям блокують банківські картки. В НБУ заявили, що банки мають право розірвати співпрацю з клієнтом в односторонньому порядку, якщо це передбачено законодавством.

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