Курс валют на 4 липня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України на 4 липня встановив офіційний курс долара на рівні 40,75 грн. Він здорожчав за добу на 1 копійку.

Про це повідомляє НБУ.

Євро підскочив одразу на 15 копійок і коштує 43,84 грн. Офіційний курс польського злотого становить 10,19 грн.

В обмінниках долар продають у середньому за 41 грн. Купують за 40,5 грн.

За євро в обмінниках пропонують 43,85 грн. Продають за 44,2 грн.

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 40,40-41,00 грн

"ПУМБ" – 40,70-41,20 грн

"Укрсиббанк" – 40,35-40,95 грн

"Укрексімбанк" – 40,45-41,05 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 43,20-44,20 грн

"ПУМБ" – 43,80-44,40 грн

"Укрсиббанк" – 43,10-44,10 грн

"Укрексімбанк" – 43,50-44,30 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,03-10,20 грн

"ПУМБ" – 9,70-10,20 грн

"Укрексімбанк" – 9,95-10,25 грн

Що буде з курсом, що наразі вигідніше: євро, долар, чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

Долар по 41, євро по 45! Чи зростатиме курс валют надалі?

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