Курс валют на 4 липня: скільки коштують долар, євро та злотий

Долар не змінювався від 21 липня 2022-го.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 4 липня. Вартість долара не змінилася. За добу євро зріс на 16 коп. Злотий - зріс на 4 коп.

Про це повідомляє Нацбанк.

Курс долара

1 долар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс євро

1 євро – 39,85 грн (+16 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 8,98 грн (+4 коп.).

В обмінниках долар продають у середньому за 37,20 грн., купують за 37,00 грн. За євро пропонують 40,70 грн., продають за 41,00 грн.

Курс долара в банках:

"ПриватБанк" – 36,75 - 37,25 грн

"Ощадбанк" – 36,70 - 37,70 грн

"Райффайзен" – 36,70 - 37,60 грн

ПУМБ – 36,75 - 37,50 грн

Курс євро в банках:

"ПриватБанк" – 40,10 - 41,10 грн

"Ощадбанк" – 40,00 - 41,20 грн

"Райффайзен" – 40,25 - 41,30 грн

ПУМБ – 40,25 - 41,25 грн

Курс злотого в банках:

"ПриватБанк" – 8,94 - 9,15 грн

"Ощадбанк" – 8,30 - 9,20 грн

"Райффайзен" – 8,20 - 9,20 грн

ПУМБ – 8,75 - 9,25 грн

Нагадаємо, фінансовий аналітик Олексій Кущ розповів, основний фактор, який під час війни в Україні впливає на курс валют, – це надходження міжнародної фінансової допомоги, вона його стабілізує. Зараз допомога надходить ритмічно і у великих обсягах.

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