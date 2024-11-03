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Курс валют на 4 листопада: скільки будуть коштувати долар, євро і злотий

Курс валют на 4 листопада: скільки будуть коштувати долар, євро і злотий

НБУ встановив курс валют на 4 листопада. / Фото: УНІАН

Вартість долара, євро і злотого зросла.

Національний банк встановив офіційний курс валют на понеділок, 4 листопада. Після вихідних валюта стрімко зросла у ціні. 

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Курс долара

  • 1 долар США – 41,28 (+7 коп.)

Курс євро

  • 1 євро – 44,96 грн (+12 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 10,32 грн (+2 коп.)

Як повідомлялося, уряд розширив перелік витрат для "тисячі Зеленського". Так, нараховану за програмою зимової "єПідтримки" 1000 гривень українці зможуть витратити на придбання ліків та медичних виробів українського виробництва. 

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