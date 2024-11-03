Курс валют на 4 листопада: скільки будуть коштувати долар, євро і злотий

Вартість долара, євро і злотого зросла.
Національний банк встановив офіційний курс валют на понеділок, 4 листопада. Після вихідних валюта стрімко зросла у ціні.
Про це повідомляється на сайті Нацбанку.
Курс долара
- 1 долар США – 41,28 (+7 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 44,96 грн (+12 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,32 грн (+2 коп.)
Як повідомлялося, уряд розширив перелік витрат для "тисячі Зеленського". Так, нараховану за програмою зимової "єПідтримки" 1000 гривень українці зможуть витратити на придбання ліків та медичних виробів українського виробництва.
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