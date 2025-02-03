Курс валют на 4 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 4 лютого. Так, порівняно з попереднім днем, вартість долара США зросла на 7 копійок і становить 41,79 гривні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США – 41,79 (+7 коп.)

Курс євро

1 євро – 42,86 (+54 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,13 (-14 коп.)

Раніше йшлося про те, що Національний банк 2025-го забезпечить "стійкість" валютного ринку. Курс долара "не злетить у космос".

Читайте також: