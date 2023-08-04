Курс валют на 4 серпня: скільки коштують долар, євро та злотий

Курси євро та злотого опустилися перед вихідними.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 4 серпня. Вартість долара не змінилася від 21 липня 2022 року. Євро втратив 15 коп. Злотий впав на 7 коп.

Про це повідомляє Нацбанк.

Курс долара

1 долар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс євро

1 євро – 39,99 грн (-15 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 8,69 грн (-7 коп.).

В обмінниках долар продають у середньому за 36,80 грн. Купують за 37,70 грн. За євро в обмінниках пропонують 41,00 грн. Продають за 41,70 грн.

Курс долара в банках:

"ПриватБанк" – 36,75 - 37,35 грн

"Ощадбанк" – 36,75 - 37,75 грн

"Укрексімбанк" - 36,90 - 37,70 грн

"Райффайзен Банк" - 36,80 - 37,70 грн

ПУМБ – 37,00 - 37,75 грн

Курс євро банках:

"ПриватБанк" – 40,45 - 41,45 грн

"Ощадбанк" – 40,85 - 41,85 грн

"Укрексімбанк" - 40,75 - 41,75 грн

"Райффайзен Банк" - 40,80 - 42,10 грн

ПУМБ – 40,75 - 41,75 грн

Курс злотого в банках:

"ПриватБанк" – 8,97 - 9,19 грн

"Ощадбанк" – 8,20 - 9,30 грн

"Укрексімбанк" - 8,90 - 9,35 грн

"Райффайзен Банк" - 8,40 - 9,40 грн

ПУМБ – 8,90 - 9,40 грн

Нагадаємо, в Україні у серпні прогнозують здорожчання пального. Так, бензин може коштувати 55 грн за літр, а дизпаливо, ймовірно, здорожчає до 53-54 грн.

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