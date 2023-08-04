Курс валют на 4 серпня: скільки коштують долар, євро та злотий

Курси євро та злотого опустилися перед вихідними.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 4 серпня. Вартість долара не змінилася від 21 липня 2022 року. Євро втратив 15 коп. Злотий впав на 7 коп.
Про це повідомляє Нацбанк.
Курс долара
- 1 долар США – 36,56 грн (0 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 39,99 грн (-15 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 8,69 грн (-7 коп.).
В обмінниках долар продають у середньому за 36,80 грн. Купують за 37,70 грн. За євро в обмінниках пропонують 41,00 грн. Продають за 41,70 грн.
Курс долара в банках:
- "ПриватБанк" – 36,75 - 37,35 грн
- "Ощадбанк" – 36,75 - 37,75 грн
- "Укрексімбанк" - 36,90 - 37,70 грн
- "Райффайзен Банк" - 36,80 - 37,70 грн
- ПУМБ – 37,00 - 37,75 грн
Курс євро банках:
- "ПриватБанк" – 40,45 - 41,45 грн
- "Ощадбанк" – 40,85 - 41,85 грн
- "Укрексімбанк" - 40,75 - 41,75 грн
- "Райффайзен Банк" - 40,80 - 42,10 грн
- ПУМБ – 40,75 - 41,75 грн
Курс злотого в банках:
- "ПриватБанк" – 8,97 - 9,19 грн
- "Ощадбанк" – 8,20 - 9,30 грн
- "Укрексімбанк" - 8,90 - 9,35 грн
- "Райффайзен Банк" - 8,40 - 9,40 грн
- ПУМБ – 8,90 - 9,40 грн
Нагадаємо, в Україні у серпні прогнозують здорожчання пального. Так, бензин може коштувати 55 грн за літр, а дизпаливо, ймовірно, здорожчає до 53-54 грн.
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