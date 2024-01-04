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Курс валют на 4 січня: скільки коштують долар, євро і злотий

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Курс валют на 4 січня: скільки коштують долар, євро і злотий

НБУ встановив офіційний курс валют на четвер, 4 січня.  / Фото: pixabay.com

Долар далі зростає.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 4 січня. Вартість долара – 38,11 - це на 4 коп. більше за курс попереднього дня. Євро тим часом втратив 12 коп., а злотий - 2 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США – 37,61 грн (+4 коп.)

Курс євро

  • 1 євро – 41,60 грн (-12 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 9,53 грн (-2 коп.).

Курс долара в банках

  • "ПриватБанк" – 38,10 - 38,70 грн
  • "Ощадбанк" – 38,40 - 38,95 грн
  • "ПУМБ" – 38,00 – 38,70 грн
  • "Укрсиббанк" - 38,05 – 38,85 грн
  • "Укрексімбанк" - 38,10 – 38,80 грн

Курс євро в банках

  • "ПриватБанк" – 42,00- 43,00 грн
  • "Ощадбанк" – 42,20 - 43,15 грн
  • "ПУМБ" – 42,00 - 42,80 грн
  • "Укрсиббанк" - 41,80 - 42,90 грн
  • "Укрексімбанк" - 41,95 - 42,75 грн

Курс злотого в банках

  • "Ощадбанк" – 9,30 - 9,70 грн
  • "ПУМБ" – 9,40 - 9,90 грн
  • "Укрексімбанк" - 9,35 - 9,70 грн

Як повідомлялося, курс валют в Україні перед Новим роком зробив стрибок угору. Чого очікувати від курсу валют на початку 2024 року – читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

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Дата публікації
Перегляди
1241
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