Курс валют на 4 січня: скільки коштують долар, євро і злотий

Долар далі зростає.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 4 січня. Вартість долара – 38,11 - це на 4 коп. більше за курс попереднього дня. Євро тим часом втратив 12 коп., а злотий - 2 коп.
Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 37,61 грн (+4 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 41,60 грн (-12 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 9,53 грн (-2 коп.).
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 38,10 - 38,70 грн
- "Ощадбанк" – 38,40 - 38,95 грн
- "ПУМБ" – 38,00 – 38,70 грн
- "Укрсиббанк" - 38,05 – 38,85 грн
- "Укрексімбанк" - 38,10 – 38,80 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 42,00- 43,00 грн
- "Ощадбанк" – 42,20 - 43,15 грн
- "ПУМБ" – 42,00 - 42,80 грн
- "Укрсиббанк" - 41,80 - 42,90 грн
- "Укрексімбанк" - 41,95 - 42,75 грн
Курс злотого в банках
- "Ощадбанк" – 9,30 - 9,70 грн
- "ПУМБ" – 9,40 - 9,90 грн
- "Укрексімбанк" - 9,35 - 9,70 грн
Як повідомлялося, курс валют в Україні перед Новим роком зробив стрибок угору. Чого очікувати від курсу валют на початку 2024 року – читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.
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