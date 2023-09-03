Курс валют на 4 вересня: скільки коштують долар, євро та злотий

Після вихідних і євро, і злотий втратили у ціні.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 4 серпня. Вартість долара залишається стабільною від 21 липня 2022 року. Євро після вихідних втратив 12 коп, а злотий - 3 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс євро

1 євро – 39,62 грн (-14 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 8,86 грн (-3 коп.).

Курс долара в банках:

"ПриватБанк" – 37,30 - 37,90 грн

"Ощадбанк" – 37,40 - 38,20 грн

"Укрексімбанк" - 37,50 - 38,30 грн

"ПУМБ" - 37,50 - 38,25 грн

Курс євро банках:

"ПриватБанк" – 40,50 - 41,50 грн

"Ощадбанк" – 40,60 - 41,60 грн

"Укрексімбанк" - 40,90 - 41,90 грн

"ПУМБ" - 40,75 - 41,75 грн

Курс злотого в банках:

"Ощадбанк" – 8,65 - 9,25 грн

"Укрексімбанк" - 8,95 - 9,45 грн

"ПУМБ" - 8,90 - 9,40 грн

Нагадаємо, експерт Тарас Лєсовий зробив прогноз на наступний тиждень, як зміниться курс долара в Україні. З його слів, ймовірна, незначна й нетривка "курсова хитавиця".

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