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Курс валют на 4 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на 4 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Фото: pixabay.com

Долар, євро і злотий здешевшали.

Нацбанк  встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 4 жовтня. Перед вихідними валюта валюта втратила у ціні. 

Про це йдеться на сайті Нацбанку.

Курс долара

  • 1 долар США – 41,22 (5 коп.)

Курс євро

  • 1 євро – 45,52 (-19 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 10,57 (-7 коп.)

Як повідомлялося, "Укрпошта" і "Нова пошта" збільшили вартість своїх послуг. Зокрема, "Нова пошта" оновить тарифи на доставку документів, посилок та вантажів.

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