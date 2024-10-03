Курс валют на 4 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Долар, євро і злотий здешевшали.
Нацбанк встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 4 жовтня. Перед вихідними валюта валюта втратила у ціні.
Про це йдеться на сайті Нацбанку.
Курс долара
- 1 долар США – 41,22 (5 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 45,52 (-19 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,57 (-7 коп.)
Як повідомлялося, "Укрпошта" і "Нова пошта" збільшили вартість своїх послуг. Зокрема, "Нова пошта" оновить тарифи на доставку документів, посилок та вантажів.
Читайте також:
- Курс валют на 3 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий
- Українці можуть отримати надбавки до пенсії: які доплати доступні
- В Україні зросте вартість електроенергії: скільки доведеться платити