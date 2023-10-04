Курс валют на 4 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий

Нацбанк встановив курс гривні в Україні на 4 жовтня після скасування фіксованого рівня.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 4 жовтня. Вартість долара становить 36,59 грн/долар.

Про це пише Мінфін.

Курс долара

1 долар США – 36,59 грн.

Курс євро

1 євро – 38,32 грн.

Курс злотого

1 польський злотий – 8,35 грн.

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 37,25 - 37,85 грн

"Ощадбанк" – 37,50 - 38,20 грн

"Укрексімбанк" – 37,35 - 37,95 грн

"ПУМБ" – 37,45 – 38,15 грн

"Укрсиббанк" – 37,60 - 38,60 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 39,75 - 40,75 грн

"Ощадбанк" – 39,95 - 40,95 грн

"Укрексімбанк" – 39,80 - 40,60 грн

"ПУМБ" – 39,75 - 40,75

"Укрсиббанк" – 39,60 - 40,90 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 8,42 - 8,62 грн

"Ощадбанк" – 8,25 - 8,95 грн

"Укрексімбанк" – 8,35 - 8,70 грн

"ПУМБ" – 8,40 - 8,90 грн

В обмінниках долар купують у середньому за 38,15 грн. Продають за 38,45 грн. За євро в обмінниках пропонують 40,45 грн. Продають за 40,80 грн.

Нагадаємо, НБУ оголосив про перехід на керований гнучкий курс валют від 3 жовтня. Таким чином НБУ відмовляється від фіксованого курсу гривні.

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