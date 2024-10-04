Курс валют на 4 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 4 жовтня. Долар втратив 5 коп. Євро зменшився аж на 19 коп. Злотий - на 7 коп.

Про це йдеться на сайті Нацбанку.

Курс долара

1 долар США – 41,22 (-5 коп.)

Курс євро

1 євро – 45,52 (-19 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,57 (-7 коп.)

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 40,85-41,45 грн

"Ощадбанк" - 41,05-41,60 грн

"ПУМБ" – 41,10-41,60 грн

"Укрсиббанк" – 40,95-41,45 грн

"Укрексімбанк" – 40,95-41,55 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 45,10-46,10 грн

"Ощадбанк" - 45,45-46,40 грн

"ПУМБ" – 45,60-46,20 грн

"Укрсиббанк" – 45,25-46,15 грн

"Укрексімбанк" – 45,20-46,00 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,57-10,73 грн

"Ощадбанк" - 10,05-10,80 грн

"Укрексімбанк" - 10,45-10,75 грн

"ПУМБ" – 10,30-10,80 грн

Як повідомлялося, голова НБУ Андрій Пишний зробив прогноз того, що буде з курсом долара в жовтні. З його слів, українцям найближчим часом не варто очікувати змін у валютно-курсовій політиці.

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