Курс валют на 4 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий

Валюта впала у ціні.
Національний банк встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 4 жовтня. Долар втратив 5 коп. Євро зменшився аж на 19 коп. Злотий - на 7 коп.
Про це йдеться на сайті Нацбанку.
Курс долара
- 1 долар США – 41,22 (-5 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 45,52 (-19 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,57 (-7 коп.)
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 40,85-41,45 грн
- "Ощадбанк" - 41,05-41,60 грн
- "ПУМБ" – 41,10-41,60 грн
- "Укрсиббанк" – 40,95-41,45 грн
- "Укрексімбанк" – 40,95-41,55 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 45,10-46,10 грн
- "Ощадбанк" - 45,45-46,40 грн
- "ПУМБ" – 45,60-46,20 грн
- "Укрсиббанк" – 45,25-46,15 грн
- "Укрексімбанк" – 45,20-46,00 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 10,57-10,73 грн
- "Ощадбанк" - 10,05-10,80 грн
- "Укрексімбанк" - 10,45-10,75 грн
- "ПУМБ" – 10,30-10,80 грн
Як повідомлялося, голова НБУ Андрій Пишний зробив прогноз того, що буде з курсом долара в жовтні. З його слів, українцям найближчим часом не варто очікувати змін у валютно-курсовій політиці.
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