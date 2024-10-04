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Курс валют на 4 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на 4 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на 4 жовтня. / Фото: УНІАН

Валюта впала у ціні.

Національний банк встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 4 жовтня. Долар втратив коп. Євро зменшився аж на 19 коп. Злотий - на 7 коп.

Про це йдеться на сайті Нацбанку.

Курс долара

  • 1 долар США – 41,22 (-5 коп.)

Курс євро

  • 1 євро – 45,52 (-19 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 10,57 (-7 коп.)

Курс долара в банках

  • "ПриватБанк" – 40,85-41,45 грн
  • "Ощадбанк" -  41,05-41,60 грн
  • "ПУМБ" – 41,10-41,60 грн
  • "Укрсиббанк" – 40,95-41,45 грн
  • "Укрексімбанк" – 40,95-41,55 грн

Курс євро в банках

  • "ПриватБанк" – 45,10-46,10 грн
  • "Ощадбанк" - 45,45-46,40 грн
  • "ПУМБ" – 45,60-46,20 грн
  • "Укрсиббанк" – 45,25-46,15 грн
  • "Укрексімбанк" – 45,20-46,00 грн

Курс злотого в банках

  • "ПриватБанк" – 10,57-10,73 грн
  • "Ощадбанк" - 10,05-10,80 грн
  • "Укрексімбанк" - 10,45-10,75 грн
  • "ПУМБ" – 10,30-10,80 грн

Як повідомлялося, голова НБУ Андрій Пишний зробив прогноз того, що буде з курсом долара в жовтні. З його слів, українцям найближчим часом не варто очікувати змін у валютно-курсовій політиці.

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