Курс валют на 5 березня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України на 5 березня встановив офіційний курс долара на рівні 38,31 грн. Він здорожчав на 16 копійок.

Про це повідомляє НБУ.

Євро підскочив одразу на 28 копійок і коштує 41,54 грн. Офіційний курс польського злотого становить 9,61 грн.

В обмінниках долар продають у середньому за 39 грн. Купують за 38,2 грн.

За євро в обмінниках пропонують 41,8 грн. Продають за 42,5 грн.

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 38,00 - 38,60 грн

"Ощадбанк" – 38,20 - 38,70 грн

"ПУМБ" – 38,20 - 38,70 грн

"Укрсиббанк" – 37,40 - 38,16 грн

"Укрексімбанк" – 38,10 - 38,70 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 40,95 - 41,95 грн

"Ощадбанк" – 41,30 - 42,10 грн

"ПУМБ" – 41,40 - 42,00 грн

"Укрсиббанк" – 40,44 - 41,27 грн

"Укрексімбанк" – 41,35 - 42,15 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,52 - 9,81 грн

"Ощадбанк" – 9,25 - 9,80 грн

"ПУМБ" – 9,40 - 9,80 грн

"Укрексімбанк" – 9,35 - 9,75 грн

Що очікувати поточного тижня, чи варто вкладати кошти у валюту, що вигідніше: євро, долар, чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

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