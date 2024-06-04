Курс валют на 5 червня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на 5 червня. Так, усі три основні валюти – долар, євро та злотий – ще більше втратять у ціні ніж за попередню добу.

Про це повідомили на сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США – 40,29 грн (-19 коп);

Курс євро

1 євро – 43,76 грн (-13 коп.);

Курс злотого

1 польський злотий – 10,18 грн (-13 коп.).

Нагадаємо, останнім часом долар стрімко зростає у ціні. Однак керівник аналітичного напряму мережі "АНТС" Ілля Несходовський вважає, що ця ситуація спровокована тимчасово високим попитом, і радить купувати валюту лише за крайньої потреби.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.