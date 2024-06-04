Курс валют на 5 червня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Долар, євро та злотий продовжують дешевшати.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на 5 червня. Так, усі три основні валюти – долар, євро та злотий – ще більше втратять у ціні ніж за попередню добу.
Про це повідомили на сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США – 40,29 грн (-19 коп);
Курс євро
1 євро – 43,76 грн (-13 коп.);
Курс злотого
1 польський злотий – 10,18 грн (-13 коп.).
Нагадаємо, останнім часом долар стрімко зростає у ціні. Однак керівник аналітичного напряму мережі "АНТС" Ілля Несходовський вважає, що ця ситуація спровокована тимчасово високим попитом, і радить купувати валюту лише за крайньої потреби.
Читайте також:
- Курс валют на 4 червня: скільки коштують долар, євро і злотий
- Курс валют в Україні: подолано рубіж у 41 грн, коли долар зупиниться і що робити
- В Україні стрімко росте долар: яким буде курс валют у перший тиждень літа
Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.