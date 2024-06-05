Курс валют на 5 червня: скільки коштують долар, євро і злотий

Валюта стрімко зменшилася у ціні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 5 червня. Долар втратив у ціні аж 19 коп. Євро і польський злотий зменшилися на 13 коп.
Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 40,29 грн (-19 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 43,76 грн (-13 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,18 грн (-13 коп.)
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 40,30-40,90 грн
- "ПУМБ" – 40,60-41,10 грн
- "Укрсиббанк" – 40,25-40,95 грн
- "Укрексімбанк" – 40,25-40,85 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 43,65-44,65 грн
- "ПУМБ" – 44,00-44,60 грн
- "Укрсиббанк" – 43,75-44,70 грн
- "Укрексімбанк" – 43,75-44,50 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 10,22-10,38 грн
- "ПУМБ" – 10,00-10,50 грн
- "Райффайзен Банк" – 9,50-10,50 грн
Нагадаємо, українцям роздадуть готівку на оплату комуналки. Так, люди можуть отримати монетизовану субсидію, за умови, якщо дохід одного з членів родини дозволяє витрачати на комуналку менше 20% бюджету родини. Платіж розраховується індивідуально для кожного.
Читайте також:
- Курс валют на 4 червня: скільки коштують долар, євро і злотий
- Відключення світла 5 червня: у ДТЕК повідомили, коли не буде електроенергії
- В Україні суттєво зростуть податки: скільки доведеться платити і що чекає на ФОПів