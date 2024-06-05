Курс валют на 5 червня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 5 червня. Долар втратив у ціні аж 19 коп. Євро і польський злотий зменшилися на 13 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 40,29 грн (-19 коп.)

Курс євро

1 євро – 43,76 грн (-13 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,18 грн (-13 коп.)

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 40,30-40,90 грн

"ПУМБ" – 40,60-41,10 грн

"Укрсиббанк" – 40,25-40,95 грн

"Укрексімбанк" – 40,25-40,85 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 43,65-44,65 грн

"ПУМБ" – 44,00-44,60 грн

"Укрсиббанк" – 43,75-44,70 грн

"Укрексімбанк" – 43,75-44,50 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,22-10,38 грн

"ПУМБ" – 10,00-10,50 грн

"Райффайзен Банк" – 9,50-10,50 грн

Нагадаємо, українцям роздадуть готівку на оплату комуналки. Так, люди можуть отримати монетизовану субсидію, за умови, якщо дохід одного з членів родини дозволяє витрачати на комуналку менше 20% бюджету родини. Платіж розраховується індивідуально для кожного.

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