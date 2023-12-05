Курс валют на 5 грудня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Валюта почала зростати.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 5 грудня. Вартість долара – 36,53 грн - це на 7 коп. менше за курс попереднього дня. Євро зріс на 6 коп., а злотий - на 2 коп.
Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 36,53 грн (+7 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 39,71 грн (+6 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 9,14 грн (+2коп.).
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 36,80 - 37,30 грн
- "Ощадбанк" – 36,80 - 37,45 грн
- "ПУМБ" – 37,00 – 37,50 грн
- "Укрсиббанк" - 36,45– 37,45 грн
- "Укрексімбанк" - 36,65 – 37,35 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 39,75 - 40,75 грн
- "Ощадбанк" – 40,00 - 40,90 грн
- "ПУМБ" – 40,20 - 40,90 грн
- "Укрсиббанк" - 39,75 - 40,75 грн
- "Укрексімбанк" - 40,05 - 40,85 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 9,05 - 9,50 грн
- "Ощадбанк" – 8,35- 9,35 грн
- "ПУМБ" – 9,00 - 9,55 грн
В обмінниках долар продають у середньому за 38,00 грн. Купують за 37,20 грн. За євро в обмінниках пропонують 40,50 грн. Продають за 41,00 грн.
Як повідомлялося, українці придбали рекордну суму доларів - за жовтень було куплено валюти на суму майже 740 млн доларів. Більше було тільки у лютому 2014 року. Що відбувається на ринку, чого очікувати далі, чи варто вкладати кошти у валюту, що тепер вигідніше: євро, долар, чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.