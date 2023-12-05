Курс валют на 5 грудня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 5 грудня. Вартість долара – 36,53 грн - це на 7 коп. менше за курс попереднього дня. Євро зріс на 6 коп., а злотий - на 2 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 36,53 грн (+7 коп.)

Курс євро

1 євро – 39,71 грн (+6 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 9,14 грн (+2коп.).

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 36,80 - 37,30 грн

"Ощадбанк" – 36,80 - 37,45 грн

"ПУМБ" – 37,00 – 37,50 грн

"Укрсиббанк" - 36,45– 37,45 грн

"Укрексімбанк" - 36,65 – 37,35 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 39,75 - 40,75 грн

"Ощадбанк" – 40,00 - 40,90 грн

"ПУМБ" – 40,20 - 40,90 грн

"Укрсиббанк" - 39,75 - 40,75 грн

"Укрексімбанк" - 40,05 - 40,85 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,05 - 9,50 грн

"Ощадбанк" – 8,35- 9,35 грн

"ПУМБ" – 9,00 - 9,55 грн

В обмінниках долар продають у середньому за 38,00 грн. Купують за 37,20 грн. За євро в обмінниках пропонують 40,50 грн. Продають за 41,00 грн.

Як повідомлялося, українці придбали рекордну суму доларів - за жовтень було куплено валюти на суму майже 740 млн доларів. Більше було тільки у лютому 2014 року. Що відбувається на ринку, чого очікувати далі, чи варто вкладати кошти у валюту, що тепер вигідніше: євро, долар, чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

Читайте також: