Курс валют на 5 квітня: скільки коштують долар, євро і злотий

Долар стрімко здешевшав перед вихідними.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 5 квітня. Вартість долара на 17 коп. менша за курс попереднього дня. Євро натомість додав у ціні 8 коп., а польський злотий - 2 коп.
Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 39,02 грн (-17 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 42,34 грн (+8 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 9,85 грн (+2 коп.).
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 38,80 - 39,40 грн
- "ПУМБ" – 39,10 - 39,60 грн
- "Укрсиббанк" – 38,90 - 39,50 грн
- "Укрексімбанк" – 38,95 - 39,55 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 41,95 - 42,95 грн
- "ПУМБ" – 42,20 - 42,80 грн
- "Укрсиббанк" – 41,75 - 42,75 грн
- "Укрексімбанк" – 42,30 - 43,10 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 9,76 - 9,96 грн
- "ПУМБ" – 9,50 - 9,95 грн
- "Укрексімбанк" – 9,70 - 10,05 грн
Як повідомлялося, в Україні від 1 квітня буде підвищена мінімальна зарплата. Вона становитиме 8 000 грн, що на 900 грн більше, ніж раніше.
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