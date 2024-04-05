Курс валют на 5 квітня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 5 квітня. Вартість долара на 17 коп. менша за курс попереднього дня. Євро натомість додав у ціні 8 коп., а польський злотий - 2 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 39,02 грн (-17 коп.)

Курс євро

1 євро – 42,34 грн (+8 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 9,85 грн (+2 коп.).

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 38,80 - 39,40 грн

"ПУМБ" – 39,10 - 39,60 грн

"Укрсиббанк" – 38,90 - 39,50 грн

"Укрексімбанк" – 38,95 - 39,55 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 41,95 - 42,95 грн

"ПУМБ" – 42,20 - 42,80 грн

"Укрсиббанк" – 41,75 - 42,75 грн

"Укрексімбанк" – 42,30 - 43,10 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,76 - 9,96 грн

"ПУМБ" – 9,50 - 9,95 грн

"Укрексімбанк" – 9,70 - 10,05 грн

Як повідомлялося, в Україні від 1 квітня буде підвищена мінімальна зарплата. Вона становитиме 8 000 грн, що на 900 грн більше, ніж раніше.

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