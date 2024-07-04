Курс валют на 5 липня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Долар та євро впали у ціні.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 5 липня. Так, порівняно з попереднім днем, вартість долара США знизилась на 21 копійку і становить 40,54 гривні. Курс польського злотого залишився незмінним.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США – 40,54 (-21 коп.)

Курс євро

1 євро – 43,78 (-6 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,19 (-0 коп.)

Нагадаємо, очікуваний прогноз "курсової млявості" у липні може свідчити про певну стабілізацію економічної ситуації в Україні після періоду підвищеної волатильності.

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