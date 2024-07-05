Курс валют на 5 липня: скільки коштують долар, євро і злотий

Перед вихідними валюта втратила у ціні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 5 липня. Долар втратив 21 коп., євро - 6 коп. Злотий залишився без змін.
Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 40,54 грн (-21 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 43,78 грн (-6 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,19 грн (0 коп.)
Курс долара в банках
"ПриватБанк" – 40,30-40,90 грн
"ПУМБ" – 40,70-41,20 грн
"Укрсиббанк" – 40,40-41,00 грн
"Укрексімбанк" – 40,40-41,10 грн
Курс євро в банках
"ПриватБанк" – 43,25-44,25 грн
"ПУМБ" – 43,80-44,40 грн
"Укрсиббанк" – 43,25-44,25 грн
"Укрексімбанк" – 43,60-44,40 грн
Курс злотого в банках
"ПриватБанк" – 10,00-10,18 грн
"ПУМБ" – 9,80-10,30 грн
"Укрексімбанк" – 10,035-10,35 грн
Як повідомлялося, банкір Тарас Лєсовий оцінив, якою буде вартість долара у липні. Очікуваний прогноз "курсової млявості" у липні може свідчити про певну стабілізацію економічної ситуації в Україні після періоду підвищеної волатильності.
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