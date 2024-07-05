Курс валют на 5 липня: скільки коштують долар, євро і злотий

Перед вихідними валюта втратила у ціні.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 5 липня. Долар втратив 21 коп., євро - 6 коп. Злотий залишився без змін.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 40,54 грн (-21 коп.)

Курс євро

1 євро – 43,78 грн (-6 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,19 грн (0 коп.)

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 40,30-40,90 грн

"ПУМБ" – 40,70-41,20 грн

"Укрсиббанк" – 40,40-41,00 грн

"Укрексімбанк" – 40,40-41,10 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 43,25-44,25 грн

"ПУМБ" – 43,80-44,40 грн

"Укрсиббанк" – 43,25-44,25 грн

"Укрексімбанк" – 43,60-44,40 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,00-10,18 грн

"ПУМБ" – 9,80-10,30 грн

"Укрексімбанк" – 10,035-10,35 грн

Як повідомлялося, банкір Тарас Лєсовий оцінив, якою буде вартість долара у липні. Очікуваний прогноз "курсової млявості" у липні може свідчити про певну стабілізацію економічної ситуації в Україні після періоду підвищеної волатильності.

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