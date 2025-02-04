Курс валют на 5 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Американський долар втратив у ціні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 5 лютого. Так, порівняно з попереднім днем, вартість долара США впала на 4 копійки і становить 41,79 гривні.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 41,75 (-4 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 43,11 (+25 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,21 (+12 коп.)
Раніше йшлося про те, що Національний банк 2025-го забезпечить "стійкість" валютного ринку. Курс долара "не злетить у космос".
Читайте також: