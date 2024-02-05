Курс валют на 5 лютого: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України на 5 лютого встановив офіційний курс долара на рівні 37,56 грн. Він здешевшав на 4 копійки.

Про це повідомляє НБУ.

Євро зріс одразу на 21 копійку і коштує 40,87 грн, Офіційний курс польського злотого становить 9,47 грн.

В обмінниках долар продають у середньому за 39 грн. Купують за 38 грн.

За євро в обмінниках пропонують 41,2 грн. Продають за 42 грн.

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 37,45 - 38,05 грн

"Ощадбанк" – 37,55 - 38,05 грн

"ПУМБ" – 37,60 – 38,20 грн

"Укрсиббанк" - 37,45 - 38,10 грн

"Укрексімбанк" - 37,45 – 38,15 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 40,65 - 41,65 грн

"Ощадбанк" – 40,70 - 41,60 грн

"ПУМБ" – 41,20 - 41,80 грн

"Укрсиббанк" - 40,55 - 41,65 грн

"Укрексімбанк" - 49,90 - 41,70 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,32 - 9,71 грн

"Ощадбанк" – 9,00 - 9,60 грн

"ПУМБ" – 9,20 - 9,70 грн

"Укрексімбанк" - 9,30 - 9,70 грн

Чому курс долара знову почав знижуватись, чого очікувати поточного тижня, чи варто вкладати кошти у валюту, що вигідніше: євро, долар, чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

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