Курс валют на 5 серпня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 5 серпня. Так, порівняно з п'ятницею, 2 серпня, долар здорожчав ще на 9 копійок та становить 41,22 гривень.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США – 41,22 (+9 коп.)

Курс євро

1 євро – 44,64 грн (+24 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,40 грн (+7 коп.)

Нагадаємо, НБУ очікує підвищення комунальних тарифів для населення. Вже від наступного року ціни зміняться.

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