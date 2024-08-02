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Курс валют на 5 серпня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на 5 серпня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют 5 серпня / Фото: ТСН.ua

Валюта додала у ціні.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 5 серпня. Так, порівняно з п'ятницею, 2 серпня, долар здорожчав ще на 9 копійок та становить 41,22 гривень.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США – 41,22 (+9 коп.)

Курс євро

  • 1 євро – 44,64 грн (+24 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 10,40 грн (+7 коп.)

Нагадаємо, НБУ очікує підвищення комунальних тарифів для населення. Вже від наступного року ціни зміняться.

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