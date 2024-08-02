Курс валют на 5 серпня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Валюта додала у ціні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 5 серпня. Так, порівняно з п'ятницею, 2 серпня, долар здорожчав ще на 9 копійок та становить 41,22 гривень.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 41,22 (+9 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 44,64 грн (+24 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,40 грн (+7 коп.)
Нагадаємо, НБУ очікує підвищення комунальних тарифів для населення. Вже від наступного року ціни зміняться.
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