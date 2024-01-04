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Курс валют на 5 січня: скільки коштують долар, євро і злотий

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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Курс валют на 5 січня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс долара зростає / Фото: ТСН.ua

У долара – "стрибок" одразу на 43 копійки.

Нацбанк України встановив офіційний курс валют на п’ятницю, 5 січня. Так, курс американського долара різко зросте.

Про це свідчить інформація на офіційному сайті НБУ.

За визначеним на 5 січня курсом валют від НБУ, усі три популярні в Україні валюти – долар, євро та злотий – додали в ціні.

Курс долара

1 долар США – 38,04 грн (+43 коп.)

Курс євро

1 євро – 41,66 грн (+6 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 9,58 грн (+5 коп.).

До слова, член Ради НБУ, економіст Василь Фурман розповів, чи вплинуть російські масовані атаки по Україні на курс гривні та валютний ринок.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Валютні гойдалки! Чому дорожчає долар і що буде з гривнею

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Дата публікації
Перегляди
605
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